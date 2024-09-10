В Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Гигант»

В торговом центре обнаружили подозрительный предмет.

Во вторник, 10 сентября, в Новосибирске в торговом центре «Гигант», расположенном на 1-м Мочищенском шоссе, провели эвакуацию посетителей и сотрудников из-за обнаружения подозрительного предмета.

На место прибыли экстренные службы, в том числе специалисты по разминированию. На данный момент продолжается работа силовиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что студент из Новосибирска полгода не может получить призовые деньги за участие в Всероссийском чемпионате.