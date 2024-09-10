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10 сентября, 23:16
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общество

В Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Гигант»

Фото: АиФ-Новосибирск

В торговом центре обнаружили подозрительный предмет.

Во вторник, 10 сентября, в Новосибирске в торговом центре «Гигант», расположенном на 1-м Мочищенском шоссе, провели эвакуацию посетителей и сотрудников из-за обнаружения подозрительного предмета.

На место прибыли экстренные службы, в том числе специалисты по разминированию. На данный момент продолжается работа силовиков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что студент из Новосибирска полгода не может получить призовые деньги за участие в Всероссийском чемпионате.

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Игорь Кириченко
Журналист

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