Студент из Новосибирска полгода не может получить призовые деньги за участие в Всероссийском чемпионате

В начале 2024 года студент Колледжа транспортных технологий Новосибирска Лев Астраханцев принял участие во Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству и занял призовое место.

Согласно условиям соревнования, ему полагалась денежная выплата в размере 10 000 рублей: 7 000 рублей — от колледжа и 3 000 рублей — от Министерства образования Новосибирской области. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Несмотря на окончание учебного года, Лев Астраханцев до сих пор не получил свою выплату. По информации его матери Евгении, процесс получения денег затруднился. Первоначально для выплаты требовалось подать заявление в министерство образования. Однако в предоставленной форме не было необходимых оснований для выплаты. Позднее выяснилось, что для завершения процесса необходимо предоставить ИНН и СНИЛС студента, но эти документы не были приняты к рассмотрению.

Евгения Астраханцева заявила, что, несмотря на неоднократные обращения в министерство, её сын и другие студенты, предоставившие документы, до сих пор не получили положенные суммы.