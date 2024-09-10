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В Новосибирске почти месяц ищут 21-летнюю девушку с татуировками

Фото: Лиза Алерт Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска ищут пропавшую девушку.

В Кировском районе Новосибирска почти месяц ведется поиск 21-летней Кристины Коноваловой, которая пропала 15 августа. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», ее местонахождение на данный момент неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 168 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: татуировки на руках. С собой предположительно была черная сумка.

Если у вас есть информация о местонахождении Кристины, пожалуйста, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жена пропавшего заслуженного артиста из Новосибирска Евгения Важенина заявила, что он находится в больнице.

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Игорь Кириченко
Журналист

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