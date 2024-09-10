В Новосибирске покажут трофейную технику НАТО из зоны СВО

На выставке также представят коллекцию трофейного оружия.

С 13 сентября в Новосибирске откроется выставка трофейной техники под названием «Сила V правде — гордость и победа». Вице-мэр Максим Останин сообщил об этом на аппаратном совещании в мэрии города.

На выставке, которая будет проходить на площади перед ГПНТБ, будут представлены танк Abrams, БМП Marder, Bradley и другая военная техника европейского и американского производства, захваченная российскими военными в ходе специальной военной операции. Также будет выставлена коллекция трофейного оружия, включая винтовки M-16, пулеметы и противотанковый гранатомет Javelin.

Экспозиция будет доступна для посещения с 13 по 22 сентября с 12:00 до 20:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бойцам СВО из Новосибирска отправили эвакуационную тележку-вездеход.