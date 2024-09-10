В Новосибирске жители Первомайки обратились к Бастрыкину из-за аварийной крыши

Жители Первомайского района обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину по поводу капитального ремонта крыши по улице Первомайской, 188.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Виталий Порядков, старший по дому, рассказал, что капитальный ремонт крыши был запланирован на 2019 год, однако в 2016 году в Министерстве энергетики и ЖКХ Новосибирской области актуализировали программу, и ремонт перенесли на 2029–2031 годы.

«Потом мы сделали замену видов работ, то есть поменяли местами виды работ, и срок капитального ремонта перенесли на 26–28 год», — рассказал он.

Однако жителей не устроил и этот вариант. Как объяснил сибиряк, в 2018 году с крыши начала течь вода, которая подтапливала квартиры. По словам старшего по дому, с каждым годом ситуация становилась все хуже.

Сибиряки провели независимую экспертизу, которая показала, что крыша находится в аварийном состоянии. Сейчас вместо кровли дом укрыт баннером, а из-за постоянных дождей в квартирах появилась сырость и плесень.

«Обои страдали, потолочная плитка отходила, конечно, глобального потопа не было, потому что управляющая компания меры предпринимала, баннер как-то задерживал воду. Однако если бы этого не делалось, то ситуация была бы хуже», — объяснил он.

После публикации обращения, поделился Порядков, началась проверка.

«Завтра приедет комиссия из министерства, следственного комитета, МЧС, Роспотребнадзора, чтобы принять какое-то решение», — уточнил мужчина.