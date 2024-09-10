В Новосибирской области производители сливочного масла уменьшают пачки, чтобы скрыть цену

Производители сливочного масла в Новосибирской области скрывают рост цен, уменьшая пачки.

Как сообщает портал «BFM-Новосибирск», в продуктовых магазинах региона стали уменьшать пачки сливочного масла с одновременным ростом цен.

Так, например, у одного бренда упаковка сливочного масла 180 г стоила 199 рублей — теперь 150-граммовую пачку можно приобрести за 227 рублей.

По словам маркетолога Натальи Скворцовой, если производитель указал вес на пачке, то нарушения нет.

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