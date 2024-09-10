В новосибирском микрорайоне Пашино отметили день основания посёлка

8 сентября в сквере «Пашинский» прошёл яркий праздник. Пашинцы собрались, чтобы отметить 83-й день рождения своей малой родины, который помог организовать депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин.

Как рассказал Леонид Юрьевич, история Пашино началась в 1941 году, когда осенью на станцию «Заводскую» вышел приказ Совнаркома о переводе сюда под Новосибирск пиротехнический завод №386 по производству боеприпасов. С этого времени и ведут жители отсчет истории посёлка.

«Собственное имя наш посёлок получил в 1950 году по названию речки Пашинки. В 1974 году Пашино стало частью Новосибирска, в начале двухтысячных вошёл в состав Калининского района и теперь называется жилым районом «Пашино», а жителя считают себе горожанами.

В нашем Пашино три микрорайона – Искра, Гвардейский и Флотский. Завод «Искра» – градообразующее предприятие для нашего жилого района. Многие жители старшего поколения, их дети, и теперь уже внуки работают на этом заводе. Есть трудовые династии», — перечисляет исторические вехи Пашино депутат Леонид Рыбин.

Праздник в честь жилого района – идея депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслава Илюxинa.

«Вячеслав Викторович предложил закрепить этот день в календаре, и жители с удовольствием откликнулись и поддержали инициативу. Уже 19 лет мы празднуем наш день рождения. И даже дождливая погода не помешала нам всем сегодня собраться в нашем любимом сквере», — делится впечатлениями Леонид Рыбин.

Населения в жилом районе «Пашино» немного – порядка 30 тысяч жителей. Но это действительно очень сплоченные и вовлечённые в жизнь своей локации люди. Дождь, который не прекращался почти всё воскресенье, не помешал пашинцам собраться в своем любимом сквере. Прикрывшись зонтиками, зрители слушали и смотрели выступления профессиональных и народных коллективов.

На главной сцене парка весь день выступали детские творческие коллективы Центра внешкольной работы «Пашинский»: образцовый ансамбль танца «Зоренька», творческое объединение «Танцуем вместе», детская вокальная студия «До-Ми-Солька», вокальная группа «Surprise», образцовый хореографический коллектив «Юнона», студия спортивного бального танца «Премьер данс», образцовый коллектив балета Сибири «Калина». Выступали взрослые артисты – вокальные коллективы «Искорка» и «Русская песня». Концертная часть праздника по традиции включает и выступления специально приглашенных артистов. Перед пашинцами выступили Сергей Ноябрьский, Евгений Беленький, Галина Журавлёва и клуб «Zumba». Вечером на сцене зрители снова увидели зажигательные номера ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии. Этот ансамбль также традиционный участник «Дня Пашино».

Напротив сцены на центральной лужайке проходил конкурс-фестиваль «Праздник урожая» Жители трудовые коллективы Пашино демонстрировали выращенный урожай, заготовки, кулинарные шедевры, необычные букеты из овощей. Самые искусные кулинары получили заслуженные призы. Отметило жюри и рукодельниц.

Сотрудники детского сада №353 участвуют в конкурсе второй раз. В прошлом году дружный коллектив выиграл первые места в трёх номинациях. В этом году стол также ломился от яств, приготовленных, которые женщины готовили по собственным рецептам. Желающих попробовать десерты, выпечку, бутерброды, соленьями и вареньями было немало. Выбрать что-то одно было невозможно: вкусным было всё. Заведующая детским садом Оксана Донковцева приглашала всех угощаться, сразу после того как жюри оценит умения сотрудников. «Мы и рецептами готовы поделиться и про секреты приготовления всех блюд рассказать, — пояснила она.

Наталья Конусова представила на смотр урожай, выращенный на свое участке, но к представлению овощей подошла творчески – сделала из капусты, морковок, перцев, коктейльных помидорчиков, огурчиков и осенних цветов шикарные букеты и художественные композиции. «Участвуем в конкурсе первый раз. Хотели давно и, наконец, у нас получилось. Можем и мастер класс-провести как создавать такие букеты», — уточнила Наталья Конусова.

А праздник в сквере продолжался. Как только дождик переставал капать на площадку выходили аниматоры и ростовые куклы, которые тут же собирали всю окрестную детвору. Интересные конкурсы, веселые игры, физкультурные паузы не давали заскучать, ни мальчикам, ни девочкам.

«У нашего Жилого района – большие перспективы для развития. Идет бурное строительство: ЖК «Поколение», ЖК «Крылья». Рядом начинается освоение территории будущего жилого микрорайона «Клюквенный». В перспективе здесь появится ледовый дворец, бассейн. Конечно, есть у нас и проблемы – прежде всего с транспортной доступностью, но думаю, эта проблема будет решена, когда к нам запустят электрички. Пашино развивается, и я верю, что он станет одним из лучших районов Новосибирска», — подытожил депутат Леонид Юрьевич Рыбин.

Кульминацией праздничного дня стал традиционный вечерний фейерверк.