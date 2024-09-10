В Первомайском районе Новосибирска 316 участков остаются подтопленными

В Новосибирске подтоплены 316 участков.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в Первомайском районе города 316 участков остаются подтопленными — вода присутствует на 150 участках в СНТ «Строитель», 13 участках – в СНТ «Рябинка», 47 участках – в СНТ «Метростроитель», 28 участках – в СНТ «Конструктор», 7 участках — в СНТ «Радист» и 71 участке — в СНТ «Черемушки».

Известно, что уровень грунтовых вод поднялся из-за продолжительных ливневых дождей. Муниципалитет также уточняет, что эвакуация для людей не требуется.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что этой осенью в Новосибирской области участились сильные дожди, в связи с чем был зафиксирован низкий темп уборки урожая.