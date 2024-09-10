В топ высокодоходных вакансий сентября в Новосибирске попали менеджер IT-проектов, мастер маникюра и управляющий отелем в Абхазии

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Новосибирской области в сентябре, и выявил наиболее высокооплачиваемые предложения.

Топ возглавила вакансия менеджера IT-проектов в компанию, занимающейся заказной разработкой технической документации, с зарплатой от 120 до 180 тысяч рублей. Менеджеру предстоит управлять распределенными командами, параллельно вести 3-5 проектов. Работа удаленная, но для желающих есть офис.

До 150 тысяч рублей обещают платить мастеру ногтевого сервиса. Необходимо знание обработки и стерилизации, подологии, среднее время выполнения работы 1,5-2 часа, грамотное общение с клиентом.

От 140 тысяч рублей может зарабатывать управляющий отелем. Требуется опыт работы должности управляющего в сфере гостиничных услуг, знание принципов работы всех служб отеля, основных методов анализа и прогнозирования, опыт составления бюджетов. Работа в гостинично-ресторанном комплексе в Абхазии в городе Гагра, обеспечение трехразовым питанием и проживанием для иногородних.

Курьер на велосипеде в интернет-магазине будет зарабатывать до 120 тысяч рублей. Условия: работа сменами от 4 до 16 часов на выбор, заказы в радиусе 3 км, необходим телефон с интернетом.

До 120 тысяч рублей может получать овощевод, который будет выполнять работы по выращиванию растений защищенного грунта и собирать урожай. Работодатель предоставляет бесплатный обед и доставку корпоративным транспортом.

От 110 тысяч рублей готовы платить главному энергетику, в обязанности которого входит эксплуатация торгового центра: обслуживание и контроль вентсистем, ИТП, вентиляции, работа с подрядчиками, контроль за ежемесячным ТО. Нужно среднее или высшее техническое образование, допуск по электрике 4-5 разряда, умение читать проекты, схемы.