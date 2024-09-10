В зоопарке Новосибирска родился малыш дальневосточных леопардов

Ребенок у дальневосточных леопардов родился в Новосибирском зоопарке.

В пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сообщили, что еще 25 июля 2024 года в семействе дальневосточных леопардов произошло радостное событие — у них родился малыш.

Заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило сообщила, что это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский зоопарк запускает конкурс по изготовлению зимних кормушек для птиц