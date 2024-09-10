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общество

ВСУ потеряли до 240 военных: что известно о боях под Курском на 10 сентября

Фото: Минобороны РФ

Опубликована сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курской области.

Подразделения группировки войск «Север», при поддержке армейской авиации и артиллерии, отразили три атаки противника в районах Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября. Попытки атак в направлениях Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки были сорваны.

ВСУ понесли потери: до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, включая американский «Макс Про», и два автомобиля. Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп в лесных массивах.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям сил и техники противника в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Внезапного и других населенных пунктов. Также проведены удары по районам сосредоточения иностранных наемников и резервов ВСУ в Сумской области.

Потери ВСУ за сутки составили до 240 человек и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 боевых бронированных машин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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