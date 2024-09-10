Выплата ко Дню семьи, любви и верности станет в России ежегодной

Глава государства Владимир Путин поручил правительству ввести праздничную выплату российским семьям на постоянной основе.

На днях президент РФ встречался с российскими семьями, которые вышли в финал Всероссийского конкурса-проекта «Это у нас семейное». Итогом этого мероприятия стал целый ряд поручений правительству страны. Среди них и установление ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности (отмечается 8 июля).

Согласно документу (опубликован на официальном портале Кремля), уже 1 декабря 2024 годе Кабинет министров страны рассмотри такую возможность.

Ответственным за исполнение президентского поручения уже назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что помимо праздничной выплаты глава государства настаивает на введении ежемесячных доплат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.

Из уже подписанных и утверждённых правительством выплат в России начала действовать ежегодная выплата семьям, в которых воспитывается двое и больше детей. Единственным условием начисления такой помощи является среднедушевой доход семьи, который при двух работающих родителях не должен превышать 1,5 прожиточных минимума.