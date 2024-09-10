«Я и моя Семья Мечты»: инклюзивные межрегиональные соревнования прошли на алтайском курорте

Очередной этап Всероссийской инновационной программы терапевтического спорта Лига Мечты завершился на «Манжероке». Межрегиональные соревнования по роллер-спорту для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, собрали больше 80 участников из Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области. В рамках своей социальной программы курорт Сбера выступил партнером соревнований.

Семейные соревнования собрали как профессиональных спортсменов, так и любителей. На протяжении трех месяцев участники проекта готовились к состязаниям. Тренировки детей и родителей проходили на трех площадках: в Горно-Алтайске, в Майме и на курорте Сбера «Манжерок».

«Не первый год курорт «Манжерок» с радостью поддерживает проект Лига Мечты.Приятно видеть, что у ребятишек и появляется большое желание достигать успеха, развиваться и заводить новые знакомства.

Адаптивные спортивные проекты помогают повысить качество жизни людей с ОВЗ, особенно важно, когда участниками проекта становятся не только дети-инвалиды, но и их семьи», — подчеркнул генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Проект «Я и моя Семья Мечты» реализуется в Республике Алтай с 2023 года. На протяжении двух лет курорт выступает партнером проекта, предоставляя площадки для тренировок, подарочные билеты на экскурсионные подъемы и ски-пассы.

«Регулярные занятияспортом, которые проводим в рамках проекта,помогают оставаться в хорошей физической форме. Дети и их родители не стремятся к рекордам и достижениям, а посещают занятия с целью реабилитации. Эффект от тренировок виден практически сразу — ребята лучше управляют своим телом и эмоциями, увереннее себя чувствуют в социуме.

Большое спасибо курорту за активное участие в проекте! Уже не первый год «Манжерок» выступает главным партнерам — предоставляет площадки для проведения занятий, дарит ребятишкам подарки», — отметила руководитель проекта РОО «АСКРА «Эдельвейс» Галина Ермолова.

Сначала в проекте принимали участие только дети, сейчас присоединились и родители. Спортивные семейные тренировки сближают семьи, отмечают организаторы проекта. Одиннадцатилетняя Соня Кайгородова из Кызыл-Озёка в прошлом году по итогам спортивного сезона заняла первое места сразу в нескольких дисциплинах. В этом году Соня вместе со старшим братом Димой и родителями осваивают ролики.

«С появлением проекта жизнь стала интересней, подвижней, активней. Каждые выходные, зимой и летом, мы катаемся на лыжах либо на роликах. Тренируемся в Горно-Алтайске и на курорте «Манжерок».

Спасибо курорту за проведение соревнований, за возможность прокатиться на канатной дороге – большая благодарность за это! Мы каждый раз приезжаем и любуемся, как на курорте все изменилось, как здесь здорово», — делится впечатлениями семья Кайгородовых из Республики Алтай.

Адаптивный детский роллер-спорт развивают в регионе с 2020 года. Проект «Я и моя Семья Мечты» послужил стимулом для укрепления адаптивной физкультуры в Республике Алтай. Программу реализует команда региональной общественной организации «Адаптивно-спортивный клуб Республики Алтай «Эдельвейс» при поддержке Фонда Президентских грантов.

«Манжерок», как социально ответственный бизнес, помогает развиваться как детскому, так и взрослому спорту уже на протяжении пяти лет. Только за 2024 год курорт оказал помощь 6 спортивным федерациям: федерации по национальной игре в Кок-бору, федерации по шахматам, федерации по борьбе куреш, федерации по конным видам спорта, федерации по футболу и федерации гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма.





