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общество

Заморозки до -2 градусов ударят по Новосибирской области на неделе

Фото: Сиб.фм

Уже на этой неделе в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе ожидается резкий скачок температуры воздуха.

В ночь с 9 на 10 сентября в Новосибирской области ожидается от +2 до +12 градусов холода. Днем будет +10, местами потеплеет до +20. Ветер прогнозируется северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

11 сентября, в среду, ожидается до +7 градусов, местами ударят заморозки до 0, –2. Днем будет до +16. Также возможны осадки в виде дождя.

12 сентября ночью прогнозируется до +6, местами до –2 градусов. Днем ожидается до +17.

Напомним, что больницы и детсады Новосибирска подключают к отоплению

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Валерия Митрохина
Журналист

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