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общество

Аналитики выяснили, что помогает россиянам справиться с осенней хандрой

Freepik, authors: fizkes

Участники опроса рассказали, что справиться с таким состоянием им помогают поездки в Петербург и Калининград.

Аналитики сервиса Купибилет провели опрос среди россиян и выяснили, что им помогает справиться с осенней хандрой. Так, 51% опрошенных заявили, что им помогают путешествия. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, 30% респондентов уверены, что любой выезд, независимо от места, оказывает положительный эффект на их ментальное состояние, 12% видят позитивную динамику своего состояния после зарубежных вояжей, 7% видят прогресс только, если побывали на море, и 2% чувствуют приободрение после вылазки в горы.

Причем самыми популярными направлениями для краткосрочных поездок, повышающих настроение, на взгляд россиян, стали: Санкт-Петербург (его предпочли бы 28% респондентов), Калининград (его выбрали 24% ответивших) и Владивосток (туда отправились бы 12%).

Напомним, аналитики узнали о средней продолжительности сна у россиян.

#осень #аналитика
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Дарья Бочкун
журналист

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