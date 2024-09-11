Бастрыкин запросил доклад из-за захвата заложников в Новосибирске

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц).

По предварительным данным, житель Новосибирска, находясь в состоянии опьянения, захватил и удерживал свою сожительницу и её троих несовершеннолетних детей в квартире одного из домов города. Мужчина требовал деньги от представителей власти.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликовано видео задержания мужчины, который держал семью в заложниках в Новосибирске.