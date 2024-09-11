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общество

Более 200 участников СВО прошли реабилитацию в Новосибирской области

Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирской области более 200 участников специальной военной операции (СВО) завершили курс реабилитации по губернаторскому проекту.

Эти услуги предоставляются в шести областных медицинских учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов во время пресс-тура 11 сентября, ведомство выдало 978 сертификатов на прохождение реабилитации. Из них 212 сертификатов уже использованы бойцами для завершения курса в медицинских учреждениях региона.

Проект комплексной реабилитации участников СВО был запущен 1 марта 2023 года. Для получения сертификата необходимо обратиться в отделы социального обслуживания населения, в министерство труда и соцразвития, фонд «Защитники Отечества» или МФЦ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области опубликовано новое постановление об осеннем призыве на военную службу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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