Более 200 участников СВО прошли реабилитацию в Новосибирской области

В Новосибирской области более 200 участников специальной военной операции (СВО) завершили курс реабилитации по губернаторскому проекту.

Эти услуги предоставляются в шести областных медицинских учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов во время пресс-тура 11 сентября, ведомство выдало 978 сертификатов на прохождение реабилитации. Из них 212 сертификатов уже использованы бойцами для завершения курса в медицинских учреждениях региона.

Проект комплексной реабилитации участников СВО был запущен 1 марта 2023 года. Для получения сертификата необходимо обратиться в отделы социального обслуживания населения, в министерство труда и соцразвития, фонд «Защитники Отечества» или МФЦ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области опубликовано новое постановление об осеннем призыве на военную службу.