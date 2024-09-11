В Новосибирской области опубликовано новое постановление об осеннем призыве на военную службу

В Новосибирской области опубликован проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Документ размещен на сайте электронной демократии региона.

Проект постановления «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2024 года» разработан военным комиссариатом региона. Прием заключений по проекту завершится 23 сентября.

Точная дата начала призыва не указана. Однако в приложении отмечается, что врачи должны прибыть в муниципальные образования для медосвидетельствования в октябре.

В основной состав призывной комиссии войдут губернатор Андрей Травников, военный комиссар Евгений Кудрявцев и другие.

Министерству культуры Новосибирской области поручили организовать культурно-массовые и воспитательные мероприятия на сборном пункте во взаимодействии с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Новосибирской области».

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 октября в России увеличатся пенсии.