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общество

Львам и Весам точно повезёт: Что обещают Звёзды на 12 сентября 2024 всем знакам Зодиака — Успех очень близок

Фото: ru.freepik.com

Кому-то звезды обещают «все и сразу»: 12 сентября будет сбываться все задуманное, кому-то, напротив, рекомендуют воздержаться от долгосрочных проектов и планов. Это может лишь навредить, лучше воздержаться.

Овнов поджидает серьезная финансовая прибыль или же подарки от близких или тайных поклонников. Это факт, разумеется, вас порадует.

Тельцам рекомендуется поберечь нервы, перестать беспокоиться и тревожиться. Все повороты Судьбы вас будут лишь радовать, а следует за ними исключительно светлая полоса.


Близнецам важно позаботиться о своём здоровье. Самое время посетить салон красоты и запланировать обследование всего организма. Диспансеризацию, как известно, нужно проходить раз в три года.

Ракам рекомендуется избегать новых дел и проектов. Лучше повременить, результат вас не порадует.

Львов ожидают радостные события. Фраза «Сказочно везет», станет вашим девизом.

Девам рекомендуется посвятить день отдыху. Уделить внимание близким людям... Они по вам соскучились и в этом будет польза и разгадка.

Весы смогут насладиться успехом, воплотить в жизнь все свои задумки.

Скорпионам рекомендуется восстановить силы. Вы можете уставать сильнее обычного, поэтому и браться за работу не стоит.

Стрельцам не стоит ждать одобрения от окружающих. Действуйте на свой страх и риск. Никого не слушайте. Только так вы добьетесь многого.

Козерогам звёзды советуют поделиться планами с родными. Они-то и помогут сделать правильный выбор.

Водолеи ощутят эмоциональное напряжение. В такое время лучше сосредоточиться на решении простых задач, сложные оставить на потом.

Рыбы могут наконец-таки разрешить проблемы, которые долго не давали им покоя. Главное, не упустить время и приступить к этой мисс прямо сейчас.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Генштабе РФ назвали возможный срок завершения СВО.

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Дарья Лапина
Журналист

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