Медиум из Новосибирска Эльвира Гебар прокомментировала новый мистический сериал «Лиса»

Новосибирский медиум дала комментарий к премьере нового мистического сериала.

В понедельник, 16 сентября, в 17:00 на телеканале ТВ-3 состоится премьера детективного сериала «Лиса», где по сюжету сотрудница правоохранительных органов расследует важные дела благодаря своей способности, которая открылась у нее из-за несчастного случая. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

В связи с сюжетом сериала, связанным с темой экстрасенсорики, новосибирский потомственный медиум рассказала, действительно ли способности могут появиться в результате нестандартных ситуаций и как с ними жить.

Действительно ли бывает ментальное зрение? Как его распознать?

Ментальное зрение — это способность видеть образы, которые не воспринимаются физическими глазами. Это явление часто связано с интуицией или психическими способностями. Если у вас есть хоть один факт из ниже перечисленного, то вы уже его распознали:

- видите события, которые происходят в другом месте, или получаете информацию о будущем или прошлом в виде ярких вспышек и картинок;

- во сне видите яркие и детализированные сновидения, которые оставляют сильное эмоциональное впечатление или содержат важные подсказки, часто вещие;

- видите ауру других людей, энергетические поля и другие невидимые глазу явления через ментальное зрение.

Ментальное зрение отличается от обычного воображения своей внезапностью, яркостью и ощущением правдоподобности. Эта способность может развиваться у каждого с помощью регулярных медитативных практик, упражнений на концентрацию и визуализацию.

Сюжет сериала «Лиса» вполне реален?

Конечно! Любая ситуация, прожитая человеком, всегда имеет за собой отпечаток, который проявится или сразу или чуть позже, а тем более случаи, которые несут в себе большое потрясение, в том числе и клинические смерти. Несчастные случаи, особенно связанные с тяжелыми травмами, могут вызвать измененное сознание. В таких состояниях мозг работает иначе, активизируя области, связанные с интуицией и восприятием, которые в обычных условиях подавляются. Когда человек переживает шок или травму, его нервная система может стать более чувствительной к тонким сигналам, которые ранее не воспринимались сознанием. Несчастные случаи могут изменить восприятие человека, сделать его более открытым к интуитивным знаниям и восприятию через ментальное зрение.

Главной героине способности создают проблемы, а в жизни они помогают или мешают?

Дело в том, что если ты не умеешь управлять ими, то конечно будет дискомфорт... Это равносильно тому, что у тебя есть рука и она живёт своей жизнью... Будет ли она мешать? Но если ты умеешь управлять этим, то можно использовать способности во благо себе и окружающим.

Чем может помочь?

1. Интуитивное принятие решений — может помочь в выборе правильных действий в сложных ситуациях.

2. Предчувствие, видение, может помочь избежать опасных ситуаций или подготовиться к ним заранее.

3. Глубокое понимание себя и других, может способствовать улучшению взаимоотношений и лучшему пониманию собственных эмоциональных состояний.

Чем может мешать?

1. Избыточная информация, это может отвлекать от реальных задач и вызывать чувство тревожности, если не умеешь управлять этим потоком.

2. Трудности в отделении реальности от ментальных образов, В некоторых случаях человек может путать ментальные образы с реальностью.

3. Социальное непонимание. Это может приводить к недопониманию и недоверию со стороны окружающих, что иногда создает социальные трудности.

4. Эмоциональная нагрузка. Иногда ментальные видения могут быть интенсивными или неприятными, особенно если они касаются негативных событий. Это может вызывать чувство страха или тревоги.

Ментальное зрение может стать мощным инструментом для саморазвития, интуитивного принятия решений и глубинного понимания мира, если человек научится его контролировать и использовать осознанно. Важно развивать способность к управлению этим даром, чтобы избежать перегрузки или путаницы.

Обращались ли к вам на практике криминалисты?

Лично ко мне обращений не было, я в эту сторону, если честно даже не смотрела. Для меня морально тяжело даётся все, что связано с их профессией.

Напомним, что 33-летняя Эльвира Гебар из Новосибирска была участницей реалити-шоу «Место силы» на ТНТ.