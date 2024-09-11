МФО попадут под контроль приставов

Российские МФО ждет ужесточение контроля над процессом взыскания долгов. Следить за тем, чтобы компании не нарушали права должников, будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая сейчас регулирует работу коллекторов. Если микрокредитор преступит требования к порядку возврата просроченной задолженности, его могут исключить с рынка МФО.

По данным сервиса «Честное слово», соответствующий законопроект уже приняли депутаты Госдумы. В документе прописали правила взаимодействия с должниками, требования к взыскателям и санкции, полагающиеся нарушителям. Нормы закона распространили на МФО, которые самостоятельно занимаются взысканием долгов по займам.

Как должны действовать взыскатели?

Когда человек допускает просрочку, кредитор вправе начислить ему штраф и пеню. В случае МФО неустойка увеличивается с каждым днём неуплаты долга. Компания может связываться с неплательщиком, чтобы сообщить о наличии задолженности, но её действия при этом ограничены.

Взыскатель имеет право:

– напомнить о долге, сообщить его общую сумму, размер начисленной пени и рассказать о способах оплаты;

– предложить реструктуризацию задолженности;

– передать долг коллекторскому агентству;

– подать на неплательщика в суд для принудительного возврата средств.

МФО и профессиональным коллекторам запрещено:

– разглашать данные о клиенте и его долге;

– угрожать и грубить в разговоре;

– портить имущество должника;

– применять прочие методы давления.

Также взыскателям нельзя слишком часто связываться с неплательщиком и без разрешения контактировать с его окружением.

Если компания нарушает данные запреты, то на неё можно пожаловаться в Центробанк, ФССП, Роскомнадзор или даже полицию — в случае угроз или других противоправных действий.

Что делать, если появился долг в МФО?

Главное — не игнорировать проблему и не прятаться от кредитора. Такой путь ведёт только к росту долга, передаче дела профессиональным взыскателям или в суд.

Поэтому лучше сотрудничать с компанией, заявляя о себе, как об ответственном и добросовестном клиенте. Если вы не успеваете внести платёж по займу, свяжитесь с представителем МФО и сообщите о проблеме.

Кредитор может отсрочить дату погашения или оформить небольшие кредитные каникулы. При наличии долга реально договориться о реструктуризации — продлении срока действия займа с уменьшением размера платежей, списании части начисленных процентов и т.д. Обычно компании идут навстречу заёмщикам, ведь МФО тоже заинтересованы в возврате денег.

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