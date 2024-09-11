Министр обороны Белоусов впервые побывал в зоне СВО: что происходит на передовой

Андрей Белоусов впервые посетил зону СВО.

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые посетил зону специальной военной операции (СВО). В ходе визита он провел совещание в пункте управления. Об этом сообщает издание «Царьград».

Белоусов встретился с руководителями группировки войск «Запад», где ему доложили о текущей ситуации на передовой. Командир Сергей Кузовлев сообщил, что украинские войска несут значительные потери. Он отметил, что российские военные продолжают эффективно уничтожать технику противника.

В завершение визита министр наградил военнослужащих за их героизм и самоотверженность. Он вручил ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость» и медали «За спасение погибавших».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме сделали громкое заявление насчет СВО.