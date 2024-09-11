Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:8

В матче хоккейного клуба «Сибирь» против ЦСКА в Москве команда из Новосибирска проиграла с разгромным счётом 2:8.

Это поражение стало одним из самых тяжёлых для «Сибири» в текущем сезоне.

На протяжении игры «Сибирь» не смогла эффективно противостоять атакам ЦСКА. В первых двух периодах ЦСКА уверенно забрасывал шайбы в ворота «Сибири». Вратарь Денис Костин пропустил четыре шайбы. Его заменил Антон Красоткин, но это не изменило исход матча.

Единственные шайбы для «Сибири» забросили Сергей Широков и Егор Мартынов. Команда не смогла наладить игру и организовать качественные атаки, что позволило ЦСКА наращивать преимущество.

Главный тренер ХК «Сибирь» отметил, что команда совершила много ошибок в третьем периоде, что и привело к поражению. Тренерский штаб и игроки планируют работать над улучшением игры в обороне и атаке в следующих матчах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован список домашних матчей ХК «Сибирь».