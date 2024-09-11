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общество

Под Новосибирском мужчину обвиняют в мошенничестве в рамках госпрограммы

Фото: freepik.com

В Бердске 38-летнему местному жителю грозит до шести лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый заключил контракт с Центром социальной поддержки населения на получение средств для ведения бизнеса, которым не собирался заниматься. В рамках государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области» ему выделили 350 тысяч рублей, которые он использовал на личные нужды, не связанные с бизнесом.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области проверят пансионат из-за издевательств над пенсионерами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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