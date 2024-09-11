Путин утвердил 13-ю пенсию для россиян

В России пенсионерам будут выплачивать дополнительную пенсию на постоянной основе.

Согласно постановлению президента, пожилые люди будут ежегодно получать выплаты перед Новым годом. Это будет 13-я пенсия.

Кроме того, вдвое будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет.

По мнению главы государства, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.

«Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявили президент.

По предварительным оценкам, для реализации инициативы потребуется 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, кто выйдет на пенсию в 2028 году.