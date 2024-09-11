Расписание 45 пригородных поездов Новосибирской области изменится с 15 сентября-2024

С 15 сентября изменится расписание 45 пригородных поездов региона.

По информации пресс-службы АО «Экспресс-пригород», уже через пару дней, 15 сентября, у 45 электричек Новосибирской области изменится расписание.

В связи с сезонными работами ограничения продлятся в период с 15 по 27 сентября 2024 года.

Таким образом, с 16 по 20 и с 23 по 27 сентября электропоезд № 6809 «Новосибирск – Тогучин» начнет свое отправление от станции Новосибирск-Главный в 12:14.

А электропоезд № 6805 «Новосибирск – Тогучин», ходивший по вторникам и пятницам, временно отменён.

Напомним, что в середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира