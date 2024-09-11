Самолет новосибирской компании экстренно сел в Иркутске из-за страдающей онкологией пассажирки

Инцидент произошёл 10 сентября.

Во вторник, 10 сентября, рейс S7 из новосибирского аэропорта Толмачёво в Южно-Сахалинск был вынужден совершить незапланированную посадку в Иркутске.

Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одной из пассажирок, страдающей онкологическим заболеванием. Командир воздушного судна подал сигнал о необходимости посадки по медицинским показаниям.

Самолет авиакомпании «Сибирь» успешно приземлился в Иркутске в 03:05 по местному времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет не долетел до Новосибирска из-за больных пассажиров на борту.