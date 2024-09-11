Стало известно, когда в Новосибирске начнутся заморозки и снег

Названы сроки завершения “бабьего лета” в Новосибирской области.

На смену теплой погоде в Новосибирской области придет похолодание уже на следующей неделе, после чего “бабье лето” окнчательно завершится.

Так, по данным синоптиков сервиса “Яндекс Погоды”, до 22 сентября в регионе сохранится теплая погода без осадков. Ночью температура воздуха ожидается до +6 градусов, а днем продержится до +15 градусов.

Уже с 23 сентября похолодает до +9, а в конце сентября — начале октября придут заморозки до +5 градусов днем.

Первые осадки в виде снега новосибирцы могут увидеть уже с 10 октября.

Напомним, что в Новосибирской области с 26 августа разыскивают 17-летнего подростка с черной сумкой