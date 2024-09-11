В Новосибирской области с 26 августа разыскивают 17-летнего подростка с черной сумкой

С августа 2024 года в Новосибирской области разыскивают подростка.

В группе “ЛизаАлерт”социальной сети ВКонтакте сообщили о пропаже 17-летнего Алексея Сергеева. Последний раз подростка видели 26 августа 2024 года в поселке Пушной Черепановского района Новосибирской области.

Приметы Алексея: рост 186 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

Предположительно был одет в черно-белую куртку, темно-синюю футболку, черные штаны и кроссовки. С собой была черная сумка.

Информацию, которая может помочь найти подростка, просят передавать по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Новосибирске почти месяц ищут 21-летнюю девушку с татуировками