Туристический поезд, стартовавший в Омске, встретили в Новосибирске

В Новосибирск прибыл туристический поезд из Омска.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в столицу Сибири прибыл туристический поезд межрегионального проекта «Сибирь здесь».
Министр экономического развития региона Лев Решетников совместно с артистами в национальных костюмах встретили путешественников на железнодорожном вокзале города.
Известно, что для туристов подготовлена увлекательная программа — они отправятся в Новосибирский государственный художественный музей, театр НОВАТ и в Новосибирский зоопарк. Также путешественники посетят мастер-классы и попробуют блюда сибирской кухни.
Напомним, что в середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира