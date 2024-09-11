Туристический поезд, стартовавший в Омске, встретили в Новосибирске

В Новосибирск прибыл туристический поезд из Омска.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в столицу Сибири прибыл туристический поезд межрегионального проекта «Сибирь здесь».

Министр экономического развития региона Лев Решетников совместно с артистами в национальных костюмах встретили путешественников на железнодорожном вокзале города.

Известно, что для туристов подготовлена увлекательная программа — они отправятся в Новосибирский государственный художественный музей, театр НОВАТ и в Новосибирский зоопарк. Также путешественники посетят мастер-классы и попробуют блюда сибирской кухни.

Напомним, что в середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира