Ученые из Новосибирска создали дешевый жидкий подавитель пыли

В Новосибирске разработали жидкий препарат для подавления пыли на улицах.

Созданием занимались сотрудники Новосибирского государственного технического университета. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Препарат растительного происхождения не содержит токсичных веществ и включает биополимеры и микроорганизмы. Его стоимость в 10 раз ниже иностранных аналогов.

Средство может использоваться на шахтах, заводах, в сельскохозяйственной промышленности, а также на городских улицах и железнодорожных путях. После распыления раствор создает тонкую пленку, препятствующую образованию пыли, и может применяться в поливальных машинах. Препарат безопасен для растений и может использоваться как удобрение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые нашли антиковидные свойства у лечебной травы.