В Новосибирске ГБР трижды выдворяло бездомного мужчину из бара

В Ленинском районе Новосибирска сотрудники агентства безопасности «Гвардия» трижды за сутки выдворяли бездомного мужчину из пивного заведения.

Мужчина использовал тамбур бара как место для ночлега от осеннего холода. По информации агентства, сотрудники бара неоднократно вызывали ГБР, так как посетитель не покидал помещение даже в течение дня.

В последний раз, когда мужчина появился у бара в 9:56, администратор снова вызвал охрану. Сотрудникам пришлось пригрозить задержанием, чтобы вынудить его покинуть заведение.

Как сообщили в пресс-службе «Гвардии», мужчина был недоволен и вышел на улицу, взяв с собой свои вещи. В ходе проверки сотрудники выяснили, что мужчину привлекали пиво и закуски, которыми его угощали посетители бара.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обвиненный в нападении на приставов мужчина требует компенсации.