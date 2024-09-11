В Новосибирске на водохранилище перевернулось парусное судно с двумя мужчинами

В среду, 11 сентября, на Новосибирском водохранилище перевернулось парусное судно.

На борту находились два мужчины 1979 и 1980 годов рождения. Пресс-служба спасателей МАСС сообщает, что на место прибыли сотрудники АСО «Приморский», которые извлекли пострадавших из воды и доставили их вместе с судном на базу отряда.

Пострадавшим была оказана помощь и предоставлено тепло, однако медицинские услуги они не потребовали.

В тот же день в торговом центре Новосибирска 11-летнему школьнику сломали ногу. На фудкорте мальчику на ногу упал стол, который уронил пробегающий мимо парень. Школьник приехал в Новосибирск из Москвы в гости к бабушке.

В настоящее время администрация торгового центра отказывается возмещать ущерб.