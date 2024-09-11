В Новосибирске около ГПНТБ перекроют проезд из-за техники НАТО

В пятницу, 13 сентября, в Новосибирске откроется выставка боевой техники НАТО.

В связи с этим в Октябрьском районе города будут введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии.

Ограничения начнутся 11 сентября с 20:00 и продлятся до 06:00 13 сентября. Проезд будет запрещён по улице Кирова (от Бориса Богаткова до Сакко и Ванцетти), а также по внутриквартальным проездам у площади Пименова и прилегающим парковкам.

Выставка продлится с 13 по 22 сентября. На это время будет перекрыт проезд между площадью Пименова и сквером имени А. А. Воловика.

На выставке представят 14 единиц техники, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции. Среди экспонатов — танки, БМП, бронеавтомобили и вездеходы производства США, Великобритании, Германии и Австрии.