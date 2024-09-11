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общество

В Новосибирске опровергли обыски у высокопоставленных правоохранителей

Фото: Сиб.фм

ГУ МВД по Новосибирской области опровергло слухи об обысках у высокопоставленных полицейских.

В среду, 11 сентября, Главное управление МВД по Новосибирской области опровергло сообщения о проведении обысков у высокопоставленных полицейских.

В пресс-службе ведомства сообщили, что информация, появившаяся в некоторых публикациях, не соответствует действительности.

Также в пресс-службе подчеркнули, что никаких следственных действий в отношении сотрудников Управления не проводилось.

Ранее появилась информация, что у высокопоставленных полицейских проводят обыски. В сообщении говорилось, что обыски прошли у двух действующих сотрудников полиции и одного бывшего сотрудника ФСБ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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