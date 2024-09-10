Новосибирские силовики провели обыски у высокопоставленных правоохранителей

Во вторник, 10 сентября, в Новосибирске представители силовых структур провели обыски у высокопоставленных сотрудников полиции и бывшего сотрудника ФСБ.

Как сообщает МК в Новосибирске со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски прошли у двух действующих сотрудников полиции и одного бывшего сотрудника ФСБ.

На данный момент причины проведения обысков не сообщаются, а также не раскрываются другие детали, связанные с этими действиями.

Официальные комментарии от представителей силовых ведомств пока отсутствуют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд отправил под домашний арест начальницу отдела Минстроя Ольгу Колмакову.