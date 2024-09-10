В Новосибирске суд отправил под домашний арест начальницу отдела Минстроя Ольгу Колмакову

Решение суда ограничивает свободу Ольги Колмаковой до 9 ноября текущего года.

В Новосибирске завершилось рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении Ольги Колмаковой, начальника отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Министерства строительства Новосибирской области.

Пресс-служба суда сообщила, что Центральный районный суд города отказал в заключении под стражу, избрав в качестве меры пресечения домашний арест.

Ольге Колмаковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Решение суда, вынесенное 10 сентября 2024 года, ограничивает её свободу до 9 ноября текущего года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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