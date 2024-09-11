В Новосибирске парень заложил муляж бомбы в ТЦ «Гигант», что проверить работу правоохранителей

Во вторник, 10 сентября, в торговом центре «Гигант» на Мочищенском шоссе был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и сапёры, которые выяснили, что находка является муляжом и не содержит взрывоопасных веществ. О подозрительном предмете сообщили в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 20-летнего жителя Новосибирска. По его словам, он решил провести эксперимент и проверить действия экстренных служб. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел РФ генерал-майор полиции Ирина Волк в своём telegram-канале.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где по результатам проверки будет принято процессуальное решение.