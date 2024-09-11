В Новосибирске пройдут массовые гонки на квадроциклах по грязи и болоту

14 сентября в Новосибирске пройдет первый в Сибири фестиваль, посвященный квадроспорту.

Как рассказал один из организаторов фестиваля Артем Орел корреспонденту Сиб.фм, мероприятие пройдет в микрорайоне «Светлый» в поселке Октябрьский на улице Локтинская, 1а. Он уточнил, что будут задействованы сразу две площадки, которые находятся в шаговой доступности друг от друга. От парковки до места проведения фестиваля гостей может доставить подготовленный автобус.

«Родился фестиваль изначально составом единомышленников. Несколько неравнодушных людей поговорили и решили провести мероприятие, потому что в Новосибирске такого нет. Мы назвали это «Фестиваль дружбы», потому что были приглашены разные компании. В наших планах сделать фестиваль ежегодным», — поделился Артем Орел.

В мероприятии примут участие 56 человек или 8 команд. Среди них будут представители других городов.

Суть соревнования — преодолеть 30-километровую трассу как можно быстрее. По словам организатора мероприятия, дорога будет разнообразной: с грязевыми, скоростными, заболоченными участками, дорогой через лес.

«В среднем прохождение трассы должно занять три часа. Команды у нас перемешанные. Это сделано для того, чтобы люди проявляли взаимовыручку, общались, дружили, потом по приезде делились эмоциями, как это обычно происходит», — поделился сибиряк.

Он подчеркнул, что во время заезда может произойти что угодно: например, прокол колеса. Поэтому важна не столько скорость, сколько умение преодолевать трудности.

«В конце будут вручаться медали, призы и «Кубок дружбы». Мы решили, что его будут передавать от фестиваля к фестивалю», — объяснил он.

Кроме того, будет организована прямая трансляция с участков трассы, где есть сложные места для прохождения, например, водоемы. Зрители смогут следить за участниками в режиме реального времени. На фестивале также будет работать фудкорт и 10 аниматоров для детей разного возраста.

Уточним, что мероприятие проходит при взаимодействии с Федерацией мотоциклетного спорта Новосибирской области.

Возрастное ограничение — 6+.