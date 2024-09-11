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вчера 22:21
общество

В Новосибирске с концертом выступит Григорий Лепс

Фото: телеграм-канал Григория Лепса

Григорий Лепс даст концерт в Новосибирске 11 октября.

Выступление пройдет в «Локомотив-Арене». Билеты на концерт начинаются от 4000 рублей, VIP-места стоят 6200 рублей. В программе концерта будут как популярные хиты, так и новые композиции.

На данный момент не сообщается, будет ли с артистом его 18-летняя невеста Аврора Киба, которая иногда сопровождает Лепса на мероприятиях.

В настоящее время Григорий Лепс находится в Сочи, где он уже в шестой раз выступил в Фестивальном зале и планирует отправиться в Анапу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны цены на выступления Лепса, Бузовой и Шамана на корпоративе в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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