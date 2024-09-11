В Новосибирске школьницу чуть не лишили зрения из-за лазерной указки

Лазерная указка едва не лишила школьницу зрения.

В прокуратуру Новосибирской области обратилась мама школьницы, которую едва не лишили зрения.

По данным ведомства, во время перемены одноклассник направил лазерной указкой в глаза девочки, после чего она с трудом досидела на уроках, а позже обратилась в больницу.

В результате ребенок получил ожог конъюнктивы обоих глаз.

Так как это не первый инцидент с одноклассником, мама девочки обратилась к педагогам и его родителям, но все было безрезультатно. В связи с этим женщина приняла решение обратиться в прокуратуру с целью привлечения внимания к проблеме и принятия мер по защите её детей.

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