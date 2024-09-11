В Новосибирске закончили ремонт моста через реку Тулу по гарантии

В среду, 11 сентября, мэрия Новосибирска сообщила о завершении гарантийного ремонта моста через реку Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Ремонтные работы на данном объекте были проведены в 2023 году. Весной и летом 2024 года в ходе обследования моста были выявлены дефекты, которые подрядчик должен был устранить за свой счет.

Работы выполняла компания ООО «МТ-СТРОЙ» в рамках муниципального контракта с МКУ «Гормост». Согласно гарантийному паспорту, срок гарантии на различные элементы моста составляет от одного до пяти лет. В ходе обследования были выявлены дефекты деформационных швов, ограждений безопасности и покрытия проезжей части.

Подрядная организация ООО «МТ-СТРОЙ» устранила все дефекты в установленные сроки. Также была переустроена система водоотвода моста для предотвращения дальнейшего развития дефектов опор и укреплений насыпи.

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