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общество

В Тюменской области школьница попыталась оседлать квадроцикл и травмировалась

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Оказалось, что квадроцикл девочке купили родители в прошлом году, она каталась на нем по населенному пункту.

В поселке Коммунар Тюменской области произошла авария, участниками которой стали две школьницы. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как сообщили в ведомстве, девятилетняя девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за технику, но не удержалась, упала и получила травму.

Выяснилось, что такое средство передвижение ребенку купили родители еще в прошлом году, та каталась на нем по населенному пункту. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительских прав.

Напомним, на трассе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Ниссана».

#школьники #травмы #квадроцикл
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Дарья Бочкун
журналист

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