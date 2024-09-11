В Тюменской области школьница попыталась оседлать квадроцикл и травмировалась

Оказалось, что квадроцикл девочке купили родители в прошлом году, она каталась на нем по населенному пункту.

В поселке Коммунар Тюменской области произошла авария, участниками которой стали две школьницы. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как сообщили в ведомстве, девятилетняя девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за технику, но не удержалась, упала и получила травму.

Выяснилось, что такое средство передвижение ребенку купили родители еще в прошлом году, та каталась на нем по населенному пункту. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительских прав.

Напомним, на трассе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Ниссана».