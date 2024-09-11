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общество

«Все ахнули»: вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов

Фото: соцсети Дмитрия Красилова

Барнаульский танцор скончался в декабре 2023 года, не дожив до 30-лети. Он мечтал о семье и детях, а больше всех любил на свете свою маму.

29-лений Дмитрий Красилов, получивший известность после съемок в клипе «Uno» группы Little Big скончался 18 декабря в собственной квартире. По предварительным данным, 29-летнему танцору стало плохо 17 декабря вечером, он экстренно уехал домой, а уже утром, 18 декабря, нашли его тело. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Однако совсем недавно блогер Антон Суворкин (Антон S)| поделился новой информацией на этот счет. Ютубер поделился сообщением, которое ему написала «пташка» (сплетница).

«Пишет мне «пташка». Это сплетни, повторюсь, я ничего не утверждаю. В узких кругах шепчутся якобы Киркоров имеет отношение к последним дням Димы и непосредственно его уходу. В день, когда Дима поехал якобы домой со съёмок программы, а утром нашли его тело.... Это не так. Диму пригласили на частный корпоратив от лица Киркорова. И менеджер Димы это знает, так как он сам его туда отправил. Потом он же (менеджер) обнаружил его бездыханное тело дома. Дело быстро замяли. «Сердце» и точка. Но Диму привезли домой уже отдавшим Богу душу. Что за корпоратив он посетил, никто не знает», — такое сообщение оставила подписчица блогеру.

Сам Антон Суворкин отмечает, что не может знать так это было или нет.

Напомним, что долго шел к славе... Он родился и вырос в Заринске Алтайского края, с восьми лет занимался танцами, был невероятно пластичен. Однажды мама предложила ему пойи на мастер-класс в танцевальный кружок, пообещав мороженое. Дима любил сладкое и сразу ответил «Да!».

«Получается, продался за мороженое», — позже признавался артист.

Фото «Все ахнули»: вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов 2

На прозвище «Пухляш» никогда не обижался, напротив говорил, что это очень мило.

«В подростковом возрасте перешел в современный танец, а уже в зрелом возрасте учился самостоятельно. Вбивал в интернете «Самоучитель по хип-хоп» и тренировался», — делился шоумен в своих соцсетях.

Высшее образование получил в Барнауле, по образованию актер (окончил Алтайский государственный институт культуры, — прим. ред.). Через два года после окончания вуза, собрал вещи и уехал из Барнаула в Москву.

Дважды пробовал свои силы в шоу танцоров, одно из них шоу «Танцы!» (четвертый сезон). В сам проект не попал, но засветился на всю страну на федеральном канале.

Фото «Все ахнули»: вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов 3

Долгое время артист соглашался на работу в разных проектах, был ведущим нескольких программ, снимался в кино. Всего в копилке артиста 41 фильм (в основном эпизоды).

Став популярным, первым делом помог маме закрыть кредиты. Встав на ноги сам, отметил, что пришла пора побаловать себя дорогим автомобилем.

Фото «Все ахнули»: вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов 4

Успех свалился на него внезапно. Красилов стал известным благодаря клипу "Uno" группы Little Big. Он сразил публику пластичностью и обаянием. Получил прозвище "Пухляш".

После громкого успеха его приглашали в качестве участника развлекательных программ.

Мечтал о девушке и серьезных отношениях, но не сложилось. Больше всех любил маму, часто признавался ей в любви публично, в соцсетях.

Похоронен в родном Заринске.

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Дарья Лапина
Журналист

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