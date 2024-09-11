«Все ахнули»: вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов

Барнаульский танцор скончался в декабре 2023 года, не дожив до 30-лети. Он мечтал о семье и детях, а больше всех любил на свете свою маму.

29-лений Дмитрий Красилов, получивший известность после съемок в клипе «Uno» группы Little Big скончался 18 декабря в собственной квартире. По предварительным данным, 29-летнему танцору стало плохо 17 декабря вечером, он экстренно уехал домой, а уже утром, 18 декабря, нашли его тело. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Однако совсем недавно блогер Антон Суворкин (Антон S)| поделился новой информацией на этот счет. Ютубер поделился сообщением, которое ему написала «пташка» (сплетница).

«Пишет мне «пташка». Это сплетни, повторюсь, я ничего не утверждаю. В узких кругах шепчутся якобы Киркоров имеет отношение к последним дням Димы и непосредственно его уходу. В день, когда Дима поехал якобы домой со съёмок программы, а утром нашли его тело.... Это не так. Диму пригласили на частный корпоратив от лица Киркорова. И менеджер Димы это знает, так как он сам его туда отправил. Потом он же (менеджер) обнаружил его бездыханное тело дома. Дело быстро замяли. «Сердце» и точка. Но Диму привезли домой уже отдавшим Богу душу. Что за корпоратив он посетил, никто не знает», — такое сообщение оставила подписчица блогеру.

Сам Антон Суворкин отмечает, что не может знать так это было или нет.

Напомним, что долго шел к славе... Он родился и вырос в Заринске Алтайского края, с восьми лет занимался танцами, был невероятно пластичен. Однажды мама предложила ему пойи на мастер-класс в танцевальный кружок, пообещав мороженое. Дима любил сладкое и сразу ответил «Да!».

«Получается, продался за мороженое», — позже признавался артист.

На прозвище «Пухляш» никогда не обижался, напротив говорил, что это очень мило.

«В подростковом возрасте перешел в современный танец, а уже в зрелом возрасте учился самостоятельно. Вбивал в интернете «Самоучитель по хип-хоп» и тренировался», — делился шоумен в своих соцсетях.

Высшее образование получил в Барнауле, по образованию актер (окончил Алтайский государственный институт культуры, — прим. ред.). Через два года после окончания вуза, собрал вещи и уехал из Барнаула в Москву.

Дважды пробовал свои силы в шоу танцоров, одно из них шоу «Танцы!» (четвертый сезон). В сам проект не попал, но засветился на всю страну на федеральном канале.

Долгое время артист соглашался на работу в разных проектах, был ведущим нескольких программ, снимался в кино. Всего в копилке артиста 41 фильм (в основном эпизоды).

Став популярным, первым делом помог маме закрыть кредиты. Встав на ноги сам, отметил, что пришла пора побаловать себя дорогим автомобилем.

Успех свалился на него внезапно. Красилов стал известным благодаря клипу "Uno" группы Little Big. Он сразил публику пластичностью и обаянием. Получил прозвище "Пухляш".

После громкого успеха его приглашали в качестве участника развлекательных программ.

Мечтал о девушке и серьезных отношениях, но не сложилось. Больше всех любил маму, часто признавался ей в любви публично, в соцсетях.

Похоронен в родном Заринске.

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