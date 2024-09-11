По информации Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии успешно отразили шесть атак противника в районах Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки.

За сутки ВСУ понесли потери до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению диверсионных групп противника в лесных массивах.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Борки, Внезапное, Ивашковский и других. Также ударам подверглись районы сосредоточения иностранных наемников и резервов ВСУ в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, включая два танка и 13 боевых бронированных машин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что режиссёр Шахназаров возмущён нелепой ситуацией в стране и наивным отношением к СВО.