Захваченную военную технику НАТО привезли в Новосибирск. Показываем фото вражеских танков и боевых машин

В Новосибирск доставлено 14 единиц трофейной военной техники, произведенной в таких странах, как Германия, Великобритания, США, Австрия, Турция и Украина. В числе экспонатов выставки находятся танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Фотокорреспондент Сиб.фм побывал на месте и запечатлел НАТОвское оружие, предоставленное Украине. Рассказываем, какие экспонаты могут посмотреть сибиряки.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, эта техника была захвачена или уничтожена российскими военнослужащими на Донецком и Авдеевском направлениях. Ранее выставка трофеев уже прошла в нескольких российских регионах.

В связи с прибытием техники на улице Кирова и близлежащих улицах введены частичные ограничения на движение транспорта, которые будут действовать и в дни работы выставки.

Официально выставка откроется в пятницу, 13 сентября, однако многие новосибирцы уже заинтересовались подбитой техникой.

— Немецкая БМП Marder 1A3.

Исходя из информации, предоставленной на баннере возле боевой машины, Marder состоит на вооружении Бундесвера в качество основной БМП с 1970-х годов.

«При принятии на вооружение БМП по параметрам защищённости превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью передвижения по пересечённой местности», — написано на баннере.

БМП имеет 22мм нарезную пушку, два пулемета. В машину помещается 3 члена экипажа и 6 десантников.

— Американская БМП M2A2 «Breadley»

Боевая машина пехоты «Breadley» создана также во второй половине 1970-х годов на основе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП Мардер в качестве лучше защищённой и вооружённой замены бронетранспортёрам M113.

Экипаж состоит из 3 человек, а перевозить может также, как и немецкий аналог.

— Турецкий бронеавтомобиль «Kirpi»

Автомобиль начали производить в 2008 году. Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Kirpi оборудован современными амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Автомобиль также оснащен пятью амбразурами для стрельбы из стрелкового оружия и четырьмя пуленепробиваемыми окнами с каждой стороны отсека.

На крыше расположено экранированное место для пулемётчика, которое можно управлять вручную с возможностью поворота на 360 градусов. Машина может быть вооружена 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также предлагается с дистанционно управляемыми огневыми станциями.

— Американский бронетранспортер M113 A2

Бронетранспортёр M113, созданный в период с 1957 по 1959 годы, был запущен в серийное производство в январе 1960 года. По состоянию на 2008 год, его выпуск не прекращается, и общее количество произведённых единиц, включая модификации на его базе, составляет около 85 000.

— Украинский бронетранспортер «Козак»

Бронеавтомобиль «Козак-2М1» 4х4 оснащён двигателем объёмом 5,9 л мощностью 280 л.с., имеет массу коло 14 тыс. кг. Двигатель использует дизельное топливо.

Вооружение: пулемёт НСВ калибра 12,7 мм.

— Американский танк «Abrams»

Основной боевой танк США, находящийся на производственной линии с 1980 года, активно используется как армией, так и морской пехотой Соединенных Штатов. Этот танк также состоит на вооружении вооруженных сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и нескольких стран Ближнего Востока.

Помимо этого, на выставке присутствует техника из Соединённого королевства, Австрии и других стран.

Ранее Сиб.фм публиковал фото первых танков НАТО, привезенных на выставку.