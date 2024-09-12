Биохимик Дробышева высказалась о влиянии пищевого красителя на кожу

Речь идет о тартразине, на котором ученые проводили исследование, и сделали вывод, что он может сделать кожу прозрачной.

Биохимик Юлия Дробышева прокомментировала недавнее исследование ученых. Оно заключалось в том, что специалисты нанесли пищевой краситель «тартразин» на определённые части тела грызунов и обнаружили, что при взаимодействии живого организма и данной добавки кожа животных становится прозрачной. Исследователи считают, что такая процедура поможет в будущем выявлять у человека опухоли, ушибы или же вены для взятия крови.

По словам биохимика, человеческая же кожа не является прозрачной в связи с тем, что твердые тела по законам физики отражают видимый спектр лучей. При этом основной спектр у человека — это синий ультрафиолет. В лаборатории, где проводили эксперименты над грызунами, как раз применили молекулы тартразина, которые в состоянии по максимуму поглощать лучи именно этого цвета, пишет Pravda.Ru cо ссылкой на NewsInfo.Ru.

Что касается угрозы данного вещества для человека, то ее нет. Однако Дробышева предупредила, что в связи с уровнем секретности проводимых исследований и их начальным этапом до конца неизвестна ограничительная доза, концентрация вещества. Процедура может оставлять эффект, как от временной татуировки, добавила она.

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