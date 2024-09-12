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общество

Для безопасности полетов самолетов на высотки в Новосибирске нанесли маркировку

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на высотки нанесли маркировку для самолетов.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о том, что в границах приаэродромной территории новосибирского аэропорта Толмачево были выявлены «высотные жилые дома и строительные конструкции», которые не оборудованы световым ограждением.

“Отсутствие светосигнальной маркировки на указанных объектах не обеспечивало безопасность полетов воздушных судов”, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате транспортная прокуратура добилась привлечения ответственных лиц к административной ответственности по статье “действия, угрожающие безопасности полетов”, а 10 высоток оборудовали маркировочными знаками.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура закрыла очередное нелегальное кафе на «Хилокском»

#прокуратура
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Валерия Митрохина
Журналист

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