Энтомолог рассказал, какие опасности таит укус обычного комара

По словам специалиста, теоретически от комара можно заразиться едва ли не чем угодно.

Энтомолог Юрий Гниненко рассказал в беседе с Pravda.Ru о заболеваниях, которые могут переносить обычные комары. Так, по его словам, теоретически от него можно заразиться едва ли не чем угодно.

«То есть какую-нибудь, не знаю, чесотку он, наверное, не передаст, а вот какое-нибудь вирусное, ещё что-нибудь, есть такие возбудители другие, которые он тоже переносит — так что есть перечень патогенов, которые комары могут переносить», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Гниненко, сложно обвинять комаров в распространении болезней — ведь они занимаются этим без злого умысла, а кусают сугубо для пропитания.

Напомним, инфекционист Жемчугов призвал вакцинироваться от клещевого энцефалита.