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афиша общество

Гонки на квадроциклах по грязи и болоту состоятся в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пройдут гонки на квадроциклах.

Уже в эту субботу, 14 сентября 2024 года, в Новосибирске состоится первый в Сибири фестиваль, который посвящен квадроспорту (6+). Для проведения спортивного мероприятия будут задействованы 2 площадки.

В реализации помогает Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области. Об этом Сиб.фм рассказал Артем Орел.

Место встречи для любителей гонок состоится в микрорайоне «Светлый» в п. Октябрьский по адресу улица Локтинская, 1а.

Ранее Сиб.фм писал, что появилось фото трофейной техники НАТО, которую разместили в Новосибирске — официальное открытие выставки состоится в субботу, 13 сентября

#гонки
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Валерия Митрохина
Журналист

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